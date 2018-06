Kingov roman se dogaja več let po travmatičnih dogodkih v gorskem hotelu Overlook, ko se odrasli Danny spopada s podobnimi alkoholnimi epizodami in izbruhi jeze, kot se je njegov oče. Zaradi njih tudi izgubi moči iz otroštva, ki pa se začnejo ponovno pojavljati, ko se Danny trudi ostati trezen. Moči nato uporabi za pomoč pacientom hospica in med tem razvije povezanost z deklico Abro Stone, ki ima enak dar kot on. Oba pa postaneta tarči plemena ljudi s paranormalnimi sposobnostmi, ki ga vodi moški, znan kot Rose the Hat, piše za film specializirani portal Variety.

Kljub temu, da Kubrickova filmska priredba Izžarevanja iz leta 1980 še danes velja za kultno žanrsko klasiko, sam King z njo ni bil zadovoljen in je kasneje napisal scenarij za televizijsko serijo iz leta 1997.

Film Doctor Sleep bo režiral Mike Flanagan, ki slovi po grozljivkah, kot sta Preden se zbudim in Hush, nedavno pa je na podlagi Kingovega dela Geraldova igra ustvaril priljubljeno Netflixovo serijo. V kinodvoranah naj bi bil Doctor Sleep predvidoma na ogled leta 2020.