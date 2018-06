Na seznamu je 659 uvoženih proizvodov iz ZDA, za katere bodo uvedli 25-odstotno carinsko stopnjo. Med njimi so tako kmetijski proizvodi kot tudi avtomobili, povzema nemška tiskovna agencija dpa. Natančnejšega seznama Peking za zdaj ni objavil.

Prve carine bodo začele veljati za 545 proizvodov in naj bi bile skupaj vredne 34 milijard dolarjev. Te carine naj bi začele veljati s 6. julijem. Carine za ostalih 114 proizvodov pa naj bi uvedli kasneje.

Če bodo ZDA nadaljevale z dvigovanjem carin, si pravico do podobnih ukrepov pridružuje tudi Kitajska, je še sporočilo ministrstvo za zunanjo trgovino.

ZDA izzvale trgovinsko vojno

Gre za odziv Pekinga na petkovo sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da uvaja 25-odstotne carine na kitajsko blago v skupni vrednosti 50 milijard dolarjev. Carine bodo uvedene na kitajsko blago, ki »vsebuje industrijsko pomembne tehnologije«, so sporočili iz Bele hiše.

V Pekingu so takoj napovedali protiukrepe v enaki vrednosti in obsegu. Poleg tega so v Pekingu tudi sporočili, da so prekinjeni vsi gospodarski in trgovinski dogovori z ZDA. Izrazili so obžalovanje, da je Washington »izzval trgovinsko vojno«.