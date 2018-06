Republikanci v predstavniškem domu kongresa so pripravili dva predloga zakona o imigracijski reformi v času, ko je to vprašanje posebej vroče, ker Trumpova vlada na meji odvzema mladoletne otroke staršem, ki prosijo za azil. Trump sicer po svoji stari navadi za tovrstna dejanja krivi demokrate.

Vzel jim je zaščito

Ti naj bi bili odgovorni, ker ne podprejo imigracijske reforme, ki jo zahteva. Ampak o njej se med seboj ne uspejo zmeniti niti republikanci, ki imajo večino v obeh domovih kongresa. Oba predloga, ki sta nastala v predstavniškem domu, nimata možnosti za preživetje v senatu in razprava, ki se je vnela v petek je bolj ali manj akademska.

Skrajno desni predlog republikanca iz Virginije Boba Goodlatta je za Trumpa bolj sprejemljiv, čeprav se ne razlikuje veliko od tako imenovanega kompromisnega predloga s podporo predsednika predstavniškega doma kongresa Paula Ryana, ki ga demokrati ne podpirajo.

Oba predloga rešujeta vprašanje nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA mladoletni s starši. Obama je te pred osmimi leti zaščitil pred izgonom, Trump pa jim je zaščito odvzel, vendar so jih pred izgonom na srečo zaščitila sodišča. To so ljudje, ki druge domovine, kot je ZDA, ne poznajo. Večina jih je šolanih z družinami in službami.