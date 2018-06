Navodila za spremljanje nogometa in politike

Imamo res srečo. Ključni dogodki se nam odvijajo pred očmi istočasno. Iskanje nove vlade in iskanje novega svetovnega prvaka v nogometu. Pripopani bomo na TV-ekrane in iskali povezave med fuzbalom in politiko. Razlika med njima je le v eni točki: pri politiki je najprej finale, torej volitve, in potem sledi dolgo obdobje pogovorov, usklajevanj, sklepanj zavezništev, skratka neke vrste post predtekmovanje, pri nogometu pa se vsi ogrevajo po skupinah in šele na koncu sledijo izločilni boji s finalom. Tako nogometu kot volitvam pa je v prvi fazi nekaj skupnega: taktiziranje. S kom nočem igrati. Komu se hočem izogniti.