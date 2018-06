Rusija in nogomet imata to skupno lastnost: opominjata, da se zgodovina ponavlja – vsakič ko pride znova, je bolj tragikomična, smejejo pa se redki. Tako sem čisto zmešana. Berem knjigo S poti po Vzhodni Evropi, zbirko reportaž, ki jih je napisal Gabriel Garcia Marquez, ko je obiskal Moskvo leta 1958 (tej knjigi dolgujemo zgornji citat), pa se mi ves čas zdi, da berem včerajšnji Dnevnik in Ervina Hladnika - Milharčiča, ki je v Moskvi danes, šestdeset let pozneje. Skorajda identični stavki lahko namigujejo dvoje: ali kolega Ervin kopira ali pa se o Moskvi ne da povedati nič nove