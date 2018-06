Festival migrantskega filma bo v ponedeljek devetič odprl svoja vrata. Pretežno v Kinodvoru in Slovenski kinoteki si bodo lahko gledalci brezplačno ogledali 19 filmov iz 14 držav. Festival se bo tudi letos podal na pot po Sloveniji, s filmi bo gostoval v enajstih mestih.

Festival bodo odprli v Kinodvoru s filmom Eldorado švicarskega režiserja Markusa Imhofa, ki je v Ljubljani že gostoval. V Eldoradu tematizira muke beguncev, ki poskušajo z ladjami iz Libije priti v Evropo, in problematizira evropsko begunsko politiko.

Dan po otvoritvi bo v Slovenski kinoteki mogoče videti celovečerec Vrnitev, pod katerega se je podpisal Avstralec David Fedele. Vrnitev je zanimiv film, ker ga je režiser posnel z nekom, ki ima sam begunsko izkušnjo. Ta oseba se s kamero vrne na začetno točko in ponovno posname svojo pot proti Evropi,« je povedala programska vodja festivala Marina Uzelac, ki je med drugim izpostavila tudi film Ko Rumi sreča Frančiška (režiser Mohamed Kenawi). Ta govori o iranskem glasbeniku Pejmanu Tadayonu, ki živi v Italiji in notranjo moč išče v pesmih Jalala Din Rumija.

Štirje filmi domače produkcije

Posebno pozornost so namenili filmom domače produkcije. V programu so štirje takšni, v vseh pa sodelujejo begunci. Najbolj poznan med njimi je Ahmad Šamieh. O njem je Andrea Udera iz Romunije posnela kratki dokumentarni film z naslovom Kot gora.

Z Rumijem se je ukvarjal tudi Ahmad Adelian, begunec iz Afganistana, ki je skupaj z Maročanko Nawal Chagy in Poljakinjo Agatho Kochaniewicz v Ljubljani posnel triminutni film Le dihajoče bitje. V njem je skozi Rumijevo pesem iz 13. stoletja skušal pokazati, da bi moral biti svet svoboden za vse. Kot so zapisali organizatorji festivala, je film univerzalen in brezčasen, kakor je brezčasna Rumijeva poezija.

»Hotel sem povedati, da smo vsi le ljudje, ne glede na to, kateri jezik govorimo, kakšne barve kožo imamo, katere vere smo… Sem begunec in zelo me boli, kadar me ljudje obsojajo zaradi moje nacionalnosti, oblike obraza ali barve las. Težko je tako živeti,« je dejal Ahmad Adelian. Film je bil prikazan že na več festivalih, med drugim na Festivalu slovenskega filma v Portorožu in mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc v Mariboru. aro