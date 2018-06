Najpomembnejši teden v letošnjem letu?

Za nami je teden, ki so ga mnogi označili kar za najpomembnejšega v letu 2018. Ponedeljek je bil čas za prve analize sestanka skupine G7, ki se je neslavno zaključil šele po dejanskem zaključku. Kakopak s tvitanjem ameriškega predsednika. V torek smo bili priča zgodovinskemu srečanju v Singapurju, ki je sicer prinesel nekaj žarkov upanja, za kaj več pa bo vendarle potrebno še precej več časa in modrosti na vseh straneh. Kar nekoliko v senci tega dogodka so isti dan v spodnjem domu britanskega parlamenta začeli razpravo o tako imenovani brexitski zakonodaji. Ključna vprašanja še vedno ostajajo neodgovorjena, zdi se, da predsednica dobiva vse več nasprotnikov tudi v lastnih vrstah. Nato so v prvo vrsto stopile centralne banke – in to vse tri najpomembnejše. Najprej FED, ki je po pričakovanjih zvišal ključno obrestno mero, manj pričakovano pa namignil, da jo utegne letos povišati še dvakrat. Finančni trgi so novico pospremili z okrepitvijo dolarja ter pritiski na valute trgov v razvoju. Za nekaj več presenečenja je poskrbela ECB, čeprav so nekateri signali že nakazovali, da bo končno prišlo do preobrata v politiki banke. Ne sicer takoj, je pa le nekako začrtana pot. Tako bo konec poletja banka zmanjšala mesečno kvoto za odkup obveznic za polovico, konec leta pa program v celoti opustila. Jasno, če bodo razmere to dopuščale. Ključna obrestna mera ostaja seveda nespremenjena in jo bo, kot kaže, spremenil šele prihodnji guverner. V nasprotju z njima je japonska centralna banka napovedala nadaljevanje nestandardnih ukrepov in hkrati znižala oceno inflacije za okoli pol odstotne točke glede na predhodno napoved. Finančni trgi se na odločitev niso pretirano odzvali. Morda je tako za največje presenečenje poskrbela kitajska centralna banka, ki je zaradi bojazni, da druga največja svetovna ekonomija izgublja zagon, ohranila ceno denarja nespremenjeno. Odziv investitorjev je potisnil indeks kitajskih delnic na najnižjo raven po septembru 2016.