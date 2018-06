Donald Trump je v naključnem klepetu z novinarji zavrnil, da bi imel Manafort kaj z njegovo kampanjo, čeprav jo je vodil od junija do avgusta 2016, ko ga je Trump odpustil zaradi škandala, ki je nastajal zaradi Manafortovih preteklih lobističnih dejavnosti v korist proruskih sil v Ukrajini.

69-letnega Manaforta je zajela preiskava ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016, čeprav je za zdaj pred dvema sodiščema obtožen le kršenja zakonodaje glede lobiranja in finančnega kriminala. Doslej je bil od oktobra lani na prostosti oziroma v hišnem priporu po plačilu varščine. Vmes je poskušal vplivati na dve priči v postopku proti njemu in obe priči sta o tem obvestili tožilce in ti so od sodnice zahtevali, naj ga zapre ali mu kako drugače onemogoči podobne dejavnosti. Sodnica se je odločila za najbolj enostavno pot in Manaforta poslala za zapahe.