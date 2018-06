Vse učence pozna po imenu in priimku in nikoli jim ne reče, da se mu mudi, če se oglasijo pri njem. »Na naši šoli med sabo komuniciramo, učitelji me opozorijo na vsako odklonsko vedenje. Moja pisarna je zato vedno polna. Včasih se oglasijo samo zato, da mi povedo, kaj so ušpičili…« Otrokom da vedno vedeti, da jih spoštuje in posluša. »Vedo, da je pogovor zaupen, odkrito pa jim povem, da bom poklical starše, če bom presodil, da je to nujno. Vedno jim povem, kaj bom storil, in jih nato povprašam, kako se je zadeva razpletla,« način svojega dela opisuje Šoštar, po izobrazbi pedagog, ki se je podiplomsko izobrazil še na področju psihologije.

Tudi Šoštar opaža, da se stiske otrok povečujejo. »Hud problem so previsoka pričakovanja staršev. Nekaj naših deklet si zaradi štirice ne upa domov. To so prave travme. Ko o tem govorim s starši, so šokirani. Najprej zanikajo, potem prisluhnejo. Zadnja leta opažam tudi, da imajo fantje v drugi triadi velike probleme s povratno informacijo vrstnikov in učiteljev. O sebi menijo, da so najpametnejši, najlepši, da najboljše igrajo nogomet ali pojejo… Tako pač nanje gledajo doma. Zelo težko se soočijo z realno sliko. Samozavest jim drastično upade, nekateri se začnejo prenajedati, drugi fanatično telovaditi,« pripoveduje Šoštar. Opaža tudi, da ima čedalje več otrok težave pri vzpostavljanju in ohranjanju stikov z vrstniki. Socialno so podhranjeni, pravi. »Starši prepogosto otrokom ne postavljajo mej. Ker imajo dolge delovnike, zanje nimajo časa, ljubezen jim izkazujejo z dobrinami. Pri prvošolcih v podaljšanem bivanju zato krepimo predvsem socialne kompetence.« Šoštar ob tem poudarja: »Moje delo je spoštovano, a vse več je staršev, ki ne spoštujejo naših strokovnih kompetenc. Brez zaupanja pa je težko graditi tako šolsko klimo, da bi bilo v šoli vsem dobro.« ri