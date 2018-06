»A se ti zdi to v redu?!« s plakata mimoidoče z očitajočim pogledom sprašuje kuža, ki se mu je na tačko zalepil velik in lepljiv rožnat žvečilni gumi. Na ljubljanski mestni občini ob tem opozarjajo, da samo na Slovenski cesti očistijo »nešteto žvečilnih gumijev«, ki ne le da se spremenijo v črne packe ter kazijo mesto in povzročajo škodo na tlakovcih, temveč so lahko tudi nevarni. Žvečilke se lahko na primer psom zalepijo na tačke, medtem ko jih ptice lahko zamenjajo za hrano. Med kljuvanjem jim nato včasih žvečilni gumi zlepi kljun, zaradi česar lahko tudi poginejo.

Podoba očitajočega kužka je le eden od plakatov, s katerimi želijo na občini v sklopu družbeno odgovorne kampanje Človek, čuvaj svoje mesto meščane spodbuditi k do okolja prijaznejšemu in odgovornejšemu ravnanju. Danes so zato ob Slovenski cesti s pomočjo pohištva iz ljubljanskega centra za ponovno uporabo uredili manjšo dnevno sobo in mimoidoče tako spraševali, zakaj nekateri smetijo po ulicah, medtem ko odpadkov nikoli ne bi odvrgli na tla v svoji dnevni sobi.

Ob odvrženih žvečilnih gumijih je ekipa v majhni dnevni sobi opozarjala tudi na problem odvrženih cigaretnih ogorkov. »Cigareti na cesti so bedni« tako sporoča plakat v sklopu občinske kampanje. »Še vedno se najdejo ljudje, ki odpadke odvržejo kar na tla, kljub številnim košem za smeti. Za posameznika je potrebna le sekunda premisleka, da se odloči za odgovorno ravnanje in papir, žvečilni gumi ali pa ogorek odvrže v smetnjak, medtem ko čiščenje odpadkov traja precej dlje,« je ob tem poudarila Monika Utroša Škerjanec, ki je danes mimoidoče spodbujala k skrbi za okolje.