»K župniku Boštjanu Modicu sem pred tremi leti prišla zaradi urejanja krsta svojih otrok. Nesla sem mu rojstna lista in potrdilo, da je bila moja mama cerkveno poročena, saj naj bi bila botra pri krstu. Rekel je, naj pridem k zadnjemu vhodu župnišča. Vrata je odprl v spodnjicah. Potegnil me je noter, vrgel na posteljo in posilil,« je danes na sodišču vsa iz sebe hlipala zunajzakonska partnerica 31-letnega Tomaža Soviča. Za pričo so jo povabili zato, ker je Sovič povedal, da se 2. aprila letos zvečer v župnišču v Starem trgu pri Ložu ni oglasil zaradi ropa, kot mu je očitala o