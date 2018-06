Poročilo z naslovom Nikamor kot ven se nanaša na preteklih devet mesecev do aprila letos in opisuje grozljive razmere, v katerih so v tem obdobju živeli pribežniki v okolici italijanskega mesta Ventimiglia, od meje s Francijo oddaljenega okoli sedem kilometrov. Tu naj bi obtičalo okoli 16.500 pribežnikov, od tega četrtina mladoletnikov brez spremstva, poročilo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Mladi pribežniki so se potožili, da jih je francoska obmejna policija »fizično in verbalno zlorabljala, čez noč zadržala brez hrane, vode ali odeje ter dostopa do uradnega skrbnika«, kar je v nasprotju z zakoni Francije in Evropske unije. Poleg tega so znani tudi primeri, ko so stražarji mladim pribežnikom odrezali podplate čevljev in jim ukradli SIM kartice mobilnih telefonov ter jih nato s silo vrnili v Italijo, še piše v poročilu. 15-letnik iz Sudana je povedal, da je želel s prijatelji v Francijo, a ju je »policija porinila z vlaka«. Kot je še dejal so ju policisti nato »na železniški postaji brez kakršnihkoli pojasnil strpali na vlak za Italijo«.