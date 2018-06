Morda si filma Briljantina (Grease) z mladim Johnom Travolto in Olivio Newton John še nikoli niste zares ogledali, saj imate zaradi vseh tam predstavljenih in danes zimzelenih popevk tako in tako občutek, da ste ga videli že vsaj desetkrat. Priložnosti za ogled se kljub temu ponujajo kar naprej – če muzikala niste ujeli ob originalnem predvajanju leta 1978, so ga v kinematografe tehnološko obdelanega ponovno poslali ob njegovi dvajsetletnici, ko so se na radijske postaje in v nočne klube spet prikradle celo njegove glasbene uspešnice. Letošnje poletje je spet v središču pozornosti – na obletnico nas opominja prihodnji teden premierno predvajana slovenska gledališka različica, plesne gibe iz filma pa je med gostovanjem v ameriški pogovorni oddaji Jimmyja Fallona te dni spet obnovil John Travolta.

Navzven tradicionalni, v sebi uporniški Briljantina je v kinematografe prispela na vrhuncu disko ere, ki je s filmom Vročica sobotne noči Travolto eno leto pred tem uvrstila med hollywoodske zvezde. Briljantina je stavila na nostalgijo – namesto diskotečnih luči in svetlikajočih se plesnih kombinezonov je prikazovala zadnje vzdihljaje na videz idiličnih petdesetih let, obdobja, ki so ga uradno še zaznamovale tradicionalne družinske vrednote, kot legitimna družbena skupina med otroštvom in odraslostjo pa so se pojavili najstniki. Kot smo seznanjeni iz filmov, so imeli ameriški najstniki veliko prostega časa – zadrževali so se v obedovalnicah, se udeleževali plesnih zabav, pili mlečne sladoledne napitke in se veliko poljubljali v avtomobilih, parkiranih v »drive in« kinematografih (kakršnega ima Kino Bežigrad odslej tudi na viškem parkirišču). Poštirkani najstniki v pletenih jopicah so bili še pod vplivom tradicionalnih družinskih vrednot svojih staršev, a vedno bolj jih je vleklo v rokenrol in k uporniškim idolom, kot je bil igralec James Dean, in jih nazadnje, kot se je izkazalo, privedlo do seksualne revolucije. Prve razpoke v sistemu tradicionalnih vrednot, ki jih mladina prepoznava kot zlagane, nepristne ali vsaj omejujoče, prikazuje prav Briljantina, na začetku sedemdesetih v New Yorku prvič predstavljena kot alternativni gledališki muzikal. Nazadnje so jo adaptirali v filmsko različico v režiji Randala Kleiserja (ki je dve leti zatem posnel Modro laguno) in k sodelovanju povabili celo nekaj igralcev iz gledališke predstave, tudi Johna Travolto. Naivna svetlolaska Sandy naj bi po prvem načrtu postala Carrie Fisher, takrat že slavna zaradi vloge princese Leie v Vojni zvezd, a režiser je imel pomisleke in je vlogo nazadnje zaupal Avstralki Olivii Newton John, od Travolte pet let starejši avstralski pevki z igralskimi ambicijami. Spominjala je na Sandro Dee, zvezdnico iz najstniških filmov petdesetih, simbol deviškosti in naivnosti, zaradi česar je bila priljubljena predvsem pri starejši generaciji. Osnova je ostala enaka kot v gledališki predstavi: gre za zgodbo, v kateri se v spremstvu všečnih melodij simbolno borita stari in novi svet.