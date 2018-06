Naprodaj najdražja hiša na svetu

Imate 350 milijonov evrov viška? Iščete stanovanje? Za vas imamo popolno hišo – dvorec Villa Les Cedres na Cap Ferratu, kjer je nekoč prebival belgijski kralj Leopold II. Dvorec na jugu Francije ima 1700 kvadratnih metrov stanovanjske površine in 14 hektarov posesti, večinoma parkov in oljčnikov s 300 let starimi oljkami ter dvajsetimi rastlinjaki s tropskim rastlinjem. Verjetno ni treba poudariti, da je z vseh teras in iz sob enkraten pogled na Sredozemlje. Hiša je naprodaj skupaj z vso opremo, vključno s knjižnico s 3000 knjigami, med katerimi je tudi botanični katalog iz 17. stoletja. Za kraljevsko vzdušje poskrbi grb kralja Leopolda, vklesan v dnevni sobi, po stenah pa visijo še portreti njegove ljubice, bivše prostitutke Caroline Lacroix, s katero sta se zapletla, ko je bilo njej 16, njemu pa 64 let. Pozneje sta spočela dva otroka. Kralj je posest kupil leta 1904. Petnajst let po kraljevi smrti je dvorec kupila družina Marnier-Lapostolle, znana kot proizvajalka likerja Grand Marnier, pred dvema letoma pa ga je kupilo podjetje Campari. Skupaj z dvorcem bo kupec dobil tudi slavne sosede, na primer skladatelja Andrewa Lloyda Webbra in soustanovitelja Microsofta Paula Allena. Za hišo se zanimajo kakopak le kupci z Bližnjega vzhoda in iz Azije.