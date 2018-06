Avtomobili in nogomet. Nemara na prvi pogled ne ravno sorodni področji imata, če se v obe le malce poglobimo, ogromno skupnega. Če smo stereotipni, sta obe denimo pogosto v središču »moških debat«, ob tem so številni nogometni zvezdniki znani kot veliki ljubitelji jeklenih konjičkov, ne nazadnje pa tudi sami tu in tam s kakšno izjavo poskrbijo za prispodobo iz avtomobilskega sveta. Nemara najbolj znana je tista, ki jo je pred leti podal švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović, tudi sam ljubitelj hitrih avtov, ko je tedanjega trenerja Barcelone Pepa Guardiolo obtožil kot krivca, da se je sam poslovil od kluba. »Kupil si ferrarija in ga vozil kot fiata,« mu je zabrusil in samega sebe torej označil kot nogometno verzijo avtomobilskega športnika iz Maranella.

No, Ibrahimovića na pravkar začetem prvenstvu v Rusiji ne bo, kljub temu pa tam zvezdnikov, ki za avtomobile zapravijo gore denarja, ne bo malo. Še več, znanih je kar nekaj nogometašev, ki so za jeklenega lepotca visoke zneske odšteli takoj, ko so podpisali prvo »resno« pogodbo. Tak je bil tudi Cristiano Ronaldo, ki si je po prestopu v Manchester United že pri 19 letih kupil slabih 100.000 evrov vrednega porscheja cayenna, ki pa je, čeprav gre za avto, o katerem lahko večina zemljanov zgolj sanja, z vidika njegovega današnjega voznega parka povsem običajen štirikolesnik. CR ima namreč v svoji garaži med več kot 20 avtomobili dva bugattija (chirona in veyrona), mclarna MP4-12C in ferrarija F12, skupno vrednost njegove zbirke pa ocenjujejo na okrog 7 milijonov evrov. Nekaj manj avtomobilov (menda 11), ki pa jih precej manj razkazuje, ima tudi Lionel Messi, a je možno, da se med njimi skriva tudi pravi biser. To bi bil ferrari 335 S spider scaglietti letnik 1957, za katerega naj bi na dražbi odštel 32 milijonov evrov, zanj pa naj bi se istočasno potegoval tudi – Cristiano Ronaldo. Vsaj takšna zgodba se je pred časom razširila v medijih, a je Messi posredno to zanikal, nikdar pa tudi odločno ali kategorično, pri čemer uradno ime kupca prav tako ni bilo razkrito. Mimogrede: tudi Portugalec je nekoč, ko so ga vprašali o primerjavi z Messijem, novinarju ponudil »avtomobilski« odgovor: »Tako sva si različna, kot so si ferrariji in porscheji.«

Ko beseda teče o voznih parkih, je zanimiva tudi primerjava teh med državami udeleženkami SP. Priložena infografika lepo pokaže, kateri avtomobili so bili v posamezni državi lani najbolj prodajani in koliko novih avtov so prodali, pa tudi, koliko kilometrov cest imajo. Že zato, ker gre za največjo državo na svetu, ni čudno, da je po zadnjem kriteriju na drugem mestu Rusija, na cestah katere bo v času SP mogoče opaziti tudi 954 novih vozil znamk Kia (424) in Hyundai (530). Koncern, ki združuje korejski znamki, je namreč že petič zapored glavni avtomobilski sponzor SP, poleg blizu 1000 vozil, ki jih na vsakem prvenstvu zagotovi organizatorjem, pa letno v blagajno Fife (neuradno) prispeva kar okrog 35 milijonov dolarjev sponzorskih sredstev.