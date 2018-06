Tretja generacija Volkswagnovega velikega športnega terenca je v primerjavi s prejšnjo ogromen korak naprej storila na vseh področjih. Avto je večji (s 4,88 metra je daljši za osem centimetrov, z 1,98 metra pa širši za štiri centimetre), prostornejši (prtljažni prostor je z osnovnimi gromozanskimi 810 litri zmogljivejši za kar 113 litrov) in kljub temu za do 106 kilogramov lažji od predhodnika, od katerega pa ga kljub vsemu naštetemu najbolj ločijo in ga postavljajo ob bok prestižnejšim tekmecem številni tehnološki pripomočki. Pri tem najbolj v oči bode ogromen za dotik občutljiv zaslon na sredini armaturne plošče, ki je malenkostno ukrivljen in ob tem še obrnjen proti vozniku. Ob tem novi touareg premore asistenco za nočni vid, ki s toplotno kamero zaznava pešce in živali; asistenco za zastoje, ki pri hitrosti do 60 kilometrov na uro omogoča delno avtomatizirano obračanje volana in ohranjanje smeri, dodajanje plina ter zaviranje; asistenco za križišča, ki se odziva na promet iz prečne smeri pred avtom; aktivno štirikolesno krmiljenje, zaradi katerega je upravljanje touarega po eni strani povsem preprosto v mestnih središčih, o čemer veliko pove domala »golfov« obračalni krog vsega 11,2 metra, po drugi pa pripomore k odlični vozni dinamiki pri hitri vožnji med ovinki.

No, touarega je užitek voziti tudi zaradi njegovega motorja, 3-litrskega 6-valjnega turbodizla z 286 konji (210 kilovati), ki je za zdaj edini na voljo in s katerim stane najmanj 63.265 evrov. A že kmalu bo na voljo tudi šibkejši primerek z 230 KM (170 kW), s katerim bo začetna cena nižja od 60.000 evrov.