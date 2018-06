Slovenčev strel v prazno

Ker ga je v nedeljo okoli 18.40 tako zelo motilo trobljenje nekega taksista, si je 20-letni Slovenec prislužil kazensko ovadbo graške policijske uprave. Svoje nestrinjanje z glasnim prometnim dogajanjem ob obrežju Mure je namreč izrazil tako, da je odprl kuhinjsko okno stanovanja v drugem nadstropju, v katerem prebiva, in skozenj ustrelil s plinsko pištolo. Strel je slišal neki pešec in tudi pobral tulec naboja, ki je padel na pločnik. V prepričanju, da nekdo strelja s pravim strelnim orožjem, je poklical policijo, ki je nemudoma zabarikadirala ulico in na pomoč poklicala posebno policijsko enoto Cobra. Avstrijski specialci so kmalu spoznali, da nihče ni ogrožen, temveč da imajo opraviti zgolj s trapastim mladostnikom. Ker so mu zasegli orožje in 14 nabojev, bo moral Slovenec v bodoče kričati skozi okno, ko ga bo zmotil kak taksist.

Žival pod pokrovom motorja

V ponedeljek dopoldne je silno prestrašena in razburjena Novomeščanka poklicala na pomoč gasilce in jim povedala, da pod pokrovom motorja njenega osebnega avtomobila nekaj praska in da se oglašajo čudni zvoki. Novomeški gasilci so obvestilo vzeli nadvse resno in pohiteli na kraj dogajanja. Spletna aplikacija uprave za zaščito in reševanje je poročala o ujeti živali v motorju vozila na Novem trgu v Novem mestu. Vrli gasilci so, kot vedno, uspešno intervenirali in rešili zagato. Pod pokrovom motorja je namreč mijavkalo. No, ko so gasilci s hruščem in truščem pridrveli, da bi pomagali, pa je mijavkajoča žival že pobegnila. Istega dne je uprava za zaščito in reševanje na isti spletni aplikaciji ob istem času poročala še o intervenciji gasilcev na Vrhniki. Takole se je, dobesedno, glasilo obvestilo: »Reševanje mačka Toma.« Tudi ta intervencija se je srečno končala, nič pa ne poročajo o tem, kje je bil takrat mišek Jerry. Mimogrede, obe obvestili sta že v kratkem času izginili s spletne aplikacije.

Rad bi imel ukradeno robo

Sredi maja so gorenjski kriminalisti preiskali deset vlomov v stanovanjske hiše na območju Bleda in Radovljice. V preiskavi so zasegli okoli 700 različnih predmetov. Približno tretjino vsega pokradenega je že našlo prave lastnike, kar precej te robe pa še vedno čaka na blejski policijski postaji, kjer si jo oškodovanci lahko ogledajo in ob izkazanem lastništvu tudi prevzamejo. Policisti pa ne dajo ur, zlatnine, kovancev, nahrbtnikov, celo pušk in pištol kar vsakemu, ki pride mimo. Pri njih se je namreč oglasil tudi občan, ki je trdil, da so vlomili tudi pri njem. Ogledoval si je zasežene predmete in nekaj najboljših, kakopak najvrednejših, tudi nabral. Policijska postaja pa ni trgovina in policisti sumljivi zgodbici Ljubljančana niso verjeli ter mu nabranega v košarico niso pustili vzeti. Ko so mu to začeli razlagati, je razočaran zelo urno zapustil prostore policije in se na Bledu ni več prikazal.

Naletel je na francoske turiste

Si predstavljate, da parkirate avtodom nekje na parkirišču ob cesti, pa sredi noči, ko mirno spite, nekdo z vso silo trči v vas? Grozljivo izkušnjo so doživeli francoski turisti prejšnji konec tedna na Obali. Malo po šesti uri zjutraj je 26-letni voznik avta iz Pirana peljal po stranski (slemenski) cesti od hotela na Belvederju proti Strunjanu. Vozil je prehitro in preblizu desnemu robu ceste ter zapeljal z nje ter oplazil bližnje drevo, nato pa z vso silo trčil v parkiran avtodom, v katerem so spali trije Francozi. Vsi so se poškodovali, eden od njih celo huje. Povzročitelj se bo moral zagovarjati pred sodnikom zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje, saj je vozil močno podprt z alkoholom. Namerili so mu kar 1,2 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je po starem merjenju poltretji promile.

Iskali so ga z brezpilotnikom

Štiri dni so svojci, policisti, gasilci, gorski reševalci in potapljači celo s pomočjo psov in brezpilotnika iskali 22-letnika iz Galižane na Hrvaškem. Ker so na obali Vrsarja našli njegove obleke, so bili prepričani, da je mladenič utonil. Ni. Prejšnji konec tedna ga je v kampu blizu Buj našel kontrolor, kako je stikal po nekem šotoru. Izkazalo se je, da je vse štiri dni kradel po istrskih kampih.

Pripravila Tomaž Klipšteter in Primož Knez