Veliko ogorčenje med poslanci je sprožil eden od poslancev skrajno desne stranke Zlata zora, ki je pozval grško vojsko, naj aretira Ciprasa in druge politike, da bi na tak način preprečili podpis dogovora. Poslanci vseh ostalih parlamentarnih strank so se burno odzvali na njegov predlog. V Zlati zori so nato sklenili, da bodo srboritega poslanca izključili iz svoje poslanske skupine.

Nacionalistične grške organizacije so ob tem za danes pozvale k protestom pred grškim parlamentom, kjer se je na zahtevo opozicijske Nove demokracije začela razprava o nezaupnici Ciprasu. Glasovanje naj bi bilo v soboto pozno popoldne. Po navedbah tamkajšnjih novinarjev se je na današnjih protestih pred parlamentom zbralo le nekaj sto ljudi.

Zaev in Cipras sta v torek sporočila, da sta rešila 27 let dolgi spor o uradnem imenu Makedonije in dosegla dogovor, da se bo država imenovala Republika Severna Makedonija. V zameno za to bo Grčija umaknila svojo dolgoletno blokado približevanja Makedonije Evropski uniji in vstopa v zvezo Nato.