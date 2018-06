In kdo so člani ekip, ki se na že osmem izboru Zavoda mladi podjetnik, ki ga v polni meri podpira gazela DEWESoft z dr. Juretom Knezom na čelu, potegujejo za laskavi naziv mladi podjetnik leta?

Matic Vizjak – Kmetija Vizjak Matic Vizjak iz Šmarij pri Jelšah je lani prejel naziv Inovativni mladi kmet leta 2017 in s tem potrdil, da mu pri delu ne zmanjka idej. Na družinskem posestvu se drži načel neinvazivnega kmetijstva. Ukvarja se s štirimi različnimi branžami, med katerimi je najpomembnejše čebelarstvo. Posveča se tudi mlevskim proizvodom, med katerimi je pravi hit brezglutenska moka. Z linijo Čili Frik je iz leta v leto bolj prepoznaven med ljubitelji pekočih omak. Najnovejša pridobitev njegove kmetije sta dve zvrsti vina z rahlo pikantno noto, s katerima je pobral nagrade tudi na enem izmed najprestižnejših ocenjevanj v New Yorku.

Rok Starič – Rok´s nut butter d.o.o. Domžalčan Rok Starič priznava, da je oboževalec oreščkov. Zato ne čudi, da je v iskanju novih izzivov prišel do ideje, da razvije najboljše arašidovo maslo. Podjetje je poimenoval kar po sebi, saj verjame v znamko in v svoje produkte. Bogato paleto proizvodov je nazadnje razširil še s 100-odstotnim mandljevim maslom ter sladoledom s 100-odstotnim deležem arašidovega masla. Svoje proizvode prodaja preko spletne trgovine in v sodelovanju s številnimi trgovinami v Ljubljani in bližnji okolici ter na Gorenjskem in Štajerskem. Blagovno znamko Rok´s nut butter lahko najdete tudi v nekaterih večjih trgovskih verigah v Sloveniji. “Smo kar jemo, zakaj torej ne bi jedli dobro, da bi se tako tudi počutili,” pravi Rok Starič.

Uroš Požgan, Alen Velcer, Maja Lukas in Špela Lukas – Kokica d.o.o. Mariborski oboževalci pokovke Uroš Požgan, Alen Velcer, Maja in Špela Lukas so na enem izmed potepanj na morju leta 2016 prišli do ideje, da bi na trgu ponudili vrhunski izdelek. Že jeseni istega leta so začeli pripravljati pokovko z majhnim strojčkom na zrak ter veliko večerov posvetili eksperimentiranjem z raznimi okusi. Hitro so dobili večje naročilo velike trgovske verige, kar jim je dalo dodatno motivacijo. Njihove Pokice iz gensko nespremenjene koruze v šestih različnih okusih, pripravljene brez olja, umetnih barvil in ojačevalcev okusa, so obnorele Slovenijo, ciljajo pa tudi na tujino.

Blaž Grah, Urban Kodela, Žan Menart, Matic Ozebek, Matic Vogrič – Smart optometry d.o.o. Smart Optometry je zagonsko podjetje iz Idrije, ki se ukvarja z razvojem digitalnih rešitev za očesno nego. Podjetje je bilo leta 2015 ustanovljeno s ciljem ponuditi celostne rešitve različnim deležnikom v očesni industriji, vse od očesnih specialistov pa do posameznikov s težavami v vidnem sistemu. Na trgu so najprej predstavili istoimensko brezplačno aplikacijo, ki je bila namenjena očesnim specialistom za osnovne preglede vida, sledil pa je še produkt AmblyoPlay. Ta pomaga otrokom s težavami, kot so leno oko, nezadostna konvergenca, strabizem in ostale. Njihovo profesionalno aplikacijo Smart Optometry uporablja že več kot 19 tisoč registriranih očesnih specialistov v več kot 160 državah širom zemeljske oble.