Ker si švedski pohištveni velikan želi pospešiti gradnjo prve trgovine v Sloveniji, ki bo stala v nakupovalnem središču BTC City v Ljubljani, je v začetku meseca podala vlogo za spremembo občinskega prostorskega načrta, do sredine junija bo predložila vso potrebno tehnično dokumentacijo in tako sprožila revizijski postopek. Na Molu so pojasnili, da Ikea preverja možnosti spremembe prostorskih aktov, predvsem določil občinskega prostorskega načrta v povezavi z gradnjo nove povezovalne ceste med Kajuhovo cesto in Ameriško ulico. Ta je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovski objekt.

Sprememba določil je možna v postopku sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, če se s prometno študijo in drugimi strokovnimi gradivi dokaže, da so drugačne rešitve sprejemljive s prostorskega, prometnega in okoljskega vidika, so pojasnili na Molu.