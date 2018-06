V spomin: Janko Pleterski (1923–2018)

»Zgodovina, tako kot narava, ne dela preskokov« (non facit saltus) je bil eden od priljubljenih rekov akademika dr. Janka Pleterskega. Mislil je na to, da je osamosvojitev Slovenije rezultat programa Zedinjene Slovenije iz leta 1848 in boja zanj, odhoda iz dvojne monarhije, samouprave Slovencev v kratkotrajni Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov ter nacionalne krepitve v Kraljevini Jugoslaviji, upora leta 1941, republiške državnosti v letih 1945–1991.