Preden se lotim poskusa nanizati nekaj možnih poti za nadaljnje raziskovanje in iskanje možnih odgovorov na zastavljeni vprašanji – za kar bodo seveda potrebne temeljite in poglobljene analize tako kandidatnih list kot ravnanja volilnega telesa, obnašanja strankarskih vratarjev, vloge medijev in družbenih omrežij in še česa – naj poskusim najprej razložiti, kakšne kvote imamo, kako so umeščene v celoten »volilni pogon«, kaj se od njih pričakuje in kakšen je njihov domet v sedanjih okoliščinah.

V Sloveniji smo po letu 2004 v vseh treh zakonih o volitvah (za volitve v