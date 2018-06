Naši turistični delavci si kljub temu verjetno manejo roke, saj so med najlepše kraje v Evropi postavili Vipavsko dolino. No ja, Vipavska dolina, res ena najlepših v Sloveniji, se je znašla v zanimivi družbi… In ne želimo razglabljati o tem, zakaj je pred našo dolino uvrščeno Kosovo, tik za njo pa Tirana. Nismo šli povsem po stopinjah globalnega vodiča, smo pa destinacije, ki so jih uvrstili med prvih deset, podrobno proučili in pri vsaki pogledali, kaj in kje je mogoče dobro jesti in kaj lepega je mogoče tam videti.

Emilija - Romanja, Italija Gre za eno od 20 italijanskih dežel, ki si na takšnih in podobnih lestvicah vedno najdejo mesto (Toskana, Piemont, Sicilija, Sardinija, Apulija…). V Emiliji - Romanji (velika je kot Slovenija in ima 4,5 milijona prebivalcev) je nekaj zanimivih mest: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Ravenna. Vsa se pohvalijo z bogato kulinariko. Iz teh krajev so recimo bolonjski špageti oziroma testenine z ragujem. V Parmi imajo znan parmski pršut in sir, v Spilambertu je muzej balzamičnega kisa, ki so si ga prav tako izmislili v Emiliji -Romanji. V zadnjih letih je največji zvezdnik teh krajev Massimo Buttura, za mnoge najboljši kuhar na svetu, ki vodi vedno razprodano restavracijo Osteria Francescana v Modeni, kjer lahko recimo pomalicate biftek Rossini za konkretnih 120 evrov. Lonely Planet ponuja na ogled še nekaj muzejev, predvsem muzej Judov v Italiji, in največjo evropsko trgovino ali tematski park, če hočete, s prestižno hrano, Fico Eataly World v Bologni. Ako vas hrana ne gane, lahko še vedno obiščete Ferrarijev muzej v Maranellu, kjer lahko rdeči avto proti plačilu tudi testirate.

Kantabrija, Španija Španska avtonomna skupnost na severu države z glavnim mestom Santader ima 580.000 prebivalcev. Pri Lonely Planet pravijo, da gre za zeleno regijo in za deželo različnih turističnih atrakcij, od peščenih plaž na atlantski obali do visokih zasneženih planin. Imajo najstarejši narodni park Španije, Picos de Europa (najvišji vrh meri 2500 metrov), ki letos poleti praznuje stoletnico. Sosedje Baski imajo bleščečo kulinariko in serijo izjemnih gostiln, v Kantabriji pa je le ena gostilna, ki ima dve zvezdici, to je Cenador de Amós, kjer meni stane 87 evrov.

Frizija, Nizozemska Ena od dvanajstih nizozemskih provinc (646.000 prebivalcev) leži na severu države in jo običajni turisti, ki gredo najraje v Amsterdam, obidejo. Glavno mesto je Leeuwarden (evropska prestolnica kulture 2018) z okoli 100.000 prebivalci. To je pokrajina, iz katere izvirajo najboljši hitrostni drsalci, sicer pa gre za kmetijsko deželo z znanim črno-belim frizijskim govedom in črnimi frizijskimi konji. Glavna turistična atrakcija so jezera na jugozahodu pokrajine in otoki v Waddenskem morju. V pokrajini imajo kar 195 mlinov na veter in le tri restavracije z Michelinovo zvezdico.

Kosovo Pri Lonely Planet so prepričani, da je po desetih letih sporne neodvisnosti Kosovo že zrela turistična destinacija. Pravijo, da so njihova balkanska hribovja primerna za pohodnike, pravijo, da je v Prizrenu eden najboljših filmskih festivalov v Evropi, in pravijo, da je v nekdanji jugoslovanski avtonomni republiki ducat vinogradov. Podatki, ki ne naredijo takšnega vtisa kot na Planetove strokovnjake, ki so na Kosovu opazili, da imajo mladi ljudje tam neverjetno energijo. V Prištini izpostavljajo samosvoj simpatičen lokal-restavracijo Soma Book Station – knjige in tapas.

Provansa, Francija Za mnoge so najlepši dnevi Provanse že mimo, množični turizem je naredil svoje, gneča pa je poleti v krajih Aix en Provence, Avignon ali Arles nepopisna. Gre za pokrajino, ki je tako priljubljena, da sta v njej kupila vinograd Brad in Angelina. Pri globalnih turističnih ocenjevalcih so prepričani, da nas bosta prevzeli umetnost pokrajine in živahnost velikih mest, kot sta Marseille in Nica. Še posebej pa kopica restavracij, ocenjenih z Michelinovimi zvezdicami. In boste videli, koliko takšen dopust stane. V restavraciji Le Petit Nica v Marseillu je kosilo iz dveh jedi 100 evrov.

Dundee, Škotska Septembra bodo v mestu odprli podružnico londonskega muzeja Victoria and Albert, ki velja za najboljši muzej dekorativne umetnosti na svetu. Odprtje naj bi mestu (150.000 prebivalcev), ki je že tako ali tako center za najbolj nadarjene umetnike z Otoka, dodalo nov zagon. Konec koncev je Dundee leta 2014 dobil Unescovo nagrado za oblikovanje. Kaj pa hrana? V mestu nimajo nobene restavracije z Michelinovo zvezdico, je pa v samem centru mesta restavracija Castlehill, ki ima dve Michelinovi vilici in kjer vam bodo večerjo iz osmih jedi zaračunali 55 funtov.

Mali Kikladi, Grčija Pri Lonely Planet so prepričani, da Mali Kikladi, raztreseni v Egejskem morju med Naksosom in Amorgosom, še niso tako okupirani kot nekateri drugi mediteranski otoki in mesta. Še posebej naj bi bil očarljiv otok Koufonisia, ki pa že kaže nekatere znake obremenjenosti. Pravijo, da je čar Malih Kikladov v nedotaknjenih plažah in v počasnem življenju, ki daje občutek brezčasnosti. Idealno za kratek odklop od vsega, pravijo. Najboljša restavracija na Koufonisiji je Kapetan Nikolas, ki – jasno – streže predvsem morsko hrano.

Vilna, Litva Litva letos praznuje 100. obletnico razglasitve neodvisnosti in verjetno je to razlog, da so jih uvrstili med najboljše. Upajmo, da ni bilo predrago, ko so po mestu iskali pomembne točke, ki so se jih oprijeli. Med njimi so recimo baročni center, judovski geto iz druge svetovne vojne in novi del mesta za umetnike ali mlade kraft pivovarje, ki bojda konkurirajo najboljšim v Evropi. Baje je najboljša restavracija v mestu Lokys. Imajo izvrstno vinsko karto, najdražja francoska vina gredo do 600 evrov, in sprejemljive cene: bifteki, recimo, stanejo manj kot 20 evrov na osebo.

Vipavska dolina, Slovenija Eno najmanjših destinacij z letošnje lestvice pri Lonely Planet primerjajo s Toskano – vino in proge za kolesarske navdušence. Neodkrita in neokrnjena narava, pravijo, in hvalijo predvsem naše butične vinarje. Pri tem pa so pozabili na to, da ima Vipavska dolina največ dobrih ali kar izvrstnih gostiln na kvadratni meter v Sloveniji, pa tudi širše. Od prestižnega Zemona na najlepši lokaciji v Sloveniji do turističnih kmetij, kot sta recimo Cigojeva v Črničah ali Majerija v Slapu, in ribjih restavracij, kot sta Pikol in Mama.