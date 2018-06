Ravno tako še vedno ni mogoče z gotovostjo oceniti, kakšne politične barve bo nova vlada in kakšna bo njena trdnost. Nekateri predstavniki manjših strank, ki so po preštetju glasov pristale daleč pod parlamentarnim pragom, volitve ocenjujejo za nedemokratične in neustavne ter zahtevajo njihovo razveljavitev. Krivi naj bi bili mediji, ki vseh strank niso obravnavali enakovredno. Podoben plaz očitkov enemu in drugemu polu je bilo mogoče prebirati pred 107 leti, ko pisci v časopisju ene in druge strani niso iskali leporečja ter so uporabljali besede, ki jih v današnjem resnem časopisju ni najti. Na volitvah v državni zbor avstro-ogrske države 13. junija 1911 so na Kranjskem svoj glas prvič smele oddati tudi ženske, vendar ne vse. S kranjsko volilno reformo iz leta 1910 so namreč žensko volilno pravico dodelili samo davkoplačevalkam, posestnicam in učiteljicam. Torej samo »premožnim in razgledanim«, »nevednim« kmeticam in delavkam pa ne. Splošno volilno pravico so ženske pri nas dobile leta 1920.

Za spoznanje razmer ni samo merodajno, kdo dobi mandat, ampak je treba presojati vse okolščine, v katerih se je volitev vršila. Volilni okraji na Kranjskem so zloženi tako, kakor so želeli in potrebovali klerikalci. Za klerikalce je delala vlada, je delal deželni odbor in ves cerkveni aparat. Škof je izdal besen pastirski list, ki je na kmetih seveda mogočno učinkoval, duhovniki so agitirali v spovednici, na prižnici in od hiše do hiše. (…)

Včerajšnje državnozborske volitve niso nič premenile posestnega stanja na Kranjskem. Rezultat je pri tej volitvi ravno isti, kakor je bil pred štirimi leti: na deželi so bili izvoljeni klerikalni kandidatje, v Ljubljani pa je vsled samostojnih kandidatov socijalnodemokratične in nemške stranke potrebna ožja volitev. (…)

Slovensko ljudstvo – hvala ti!

Plačilni dan je minul. Naše ljudstvo je po celi slovenski domovini poplačalo liberalcem njihovo predrznost, njihovo zlobnost; z vrhano mero jim je vrnilo z glasovnicami v roki, kar jim je šlo.

Liberalci so to pot prav posebno zaupali na svoje laži. Za nobeno volitev se ni na Slovenskem tako nesramno lagalo kakor so sedaj liberalci. Zlagane milijone, ki jih je po njihovem požrla S. L. S., so kar iz rokava iztresali. Kdor je poslušal liberalne govornike in agitatorje, kdor je kaj čital po liberalnih listih, je venomer samo to slišal, kako poslanci S. L. S. sleparijo in kradejo. O posamnih kandidatih S. L. S. so najpredrzneje trosili največja obrekovanja v svet. (…)

Laž na laž so kopičili in sicer tako na debelo, da so se razumnejši med njimi sami prijemali za glavo. Včeraj je pa prišla bridka resnica, s katero jim je plačalo ljudstvo te laži. Tepeni so liberalci po vsem Slovenskem. (…)

Slovenec, 14. junija 1911