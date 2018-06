Favoriti skupine A iz Urugvaja zaenkrat niso pokazali tega v praksi. Z izjemo uvodnega naleta in prvim strelom v osmi minuti, ko je z roba kazenskega prostora natančno, a premalo močno pomeril Edinson Cavani, so nadzor nad tekmo prevzeli Egipčani. Ti bodo v drugem polčasu bržkone še bolj nevarni, v kolikor bo na igrišče vstopil Salah, ki je zaenkrat na klopi.

Najlepša priložnost prvega polčasa je prišla v 24. minuti, ko se je žoga po urugvajski izvedbi kota prebila do Luisa Suareza, ta pa je slabo ocenil njen let in iz zelo ugodnega položaja zgrešil žogo. Egipčani so bili do konca prvega dela boljši predvsem na sredini igrišča, kjer ima Urugvaj premalo idej, večino napadov pa začenja po desnem boku, a dobrega predložka še ni bilo. Navijači tako niso videli zadetkov.

Urugvaj : Egipt