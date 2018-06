Sodni senat mariborskega sodišča je skoraj v celoti sledil zahtevi tožilstva, ki je za obtoženega predlagalo 26 let in šest mesecev zapora, zato slednje po besedah tožilca Martina Ulage verjetno na sodbo ne bo vložilo pritožbe. Jo je pa z veliko gotovostjo napovedal Sepov zagovornik Igor Marinšek, ki je menil, da sodišče ni upoštevalo nekaterih dokaznih predlogov, ki bi šli v korist obtoženemu.

»Obtoženi bi na ta način lahko vsaj poskušal, če ne tudi dokazal, kakšno je bilo resnično dogajanje, v katerem je pokojna žal izgubila življenje. Prav tako bi verjetno lahko dokazal, kakšna je verodostojnost priče, na katero je prvostopenjsko sodišče oprlo svojo sodbo o obeh očitanih kaznivih dejanjih,« je dejal Marinšek.

Obersnel je v obrazložitvi med drugim pojasnil, da je Sep v času kazenskega postopka večkrat spreminjal svojo zgodbo o dogajanju v stanovanju, zato sodišče njegovim izpovedim ne more verjeti. Ob tem je ravnal na zelo okruten način, žrtev s topim predmetom večkrat udaril po glavi ter ji prizadejal kar 30 ran, poškodb in odrgnin.

Nenavadne okoliščine

Tudi po tistem, ko je žrtev že umrla, se je nad njo izživljal, jo brcal in z oskrunjenjem njenega trupla po besedah sodnika žalil njeno dostojanstvo. Vse to naj bi počel iz koristoljubja, ker je želel še naprej živeti v njenem stanovanju, po storjenem dejanju pa naj bi ji tudi odvzel denar.

Senat je po njegovih besedah pri odločanju o višini kazni kot oteževalno okoliščino upošteval Sepovo predhodno kaznovanost za nasilna dejanja, prav tako pa se oprl na mnenje izvedenca psihiatra, da obtoženi kljub nekaterim psihosocialnim motnjam ne trpi za nobeno psihiatrično boleznijo in se je povsem zavedal svojih dejanj.

Do dogodka je prišlo lanskega septembra, ko naj bi Sep v stanovanju umoril svojo deset let starejšo nekdanjo izvenzakonsko partnerko in pri tem oskrunil še truplo. Obdolženega, ki je bil v preteklosti že obravnavan zaradi nasilja v družini, in žrtev naj bi družila tudi odvisnost od drog, v času dejanja pa je bila prisotna še ena ženska, s katero naj bi nadaljevala popivanje in drogiranje.

Okoliščine dogodka so bile nenavadne, saj sta dan po njeni smrti na ta naslov zaradi klica varnostnika o glasnem razgrajanju in prepiranju prišla policista, ki pa sta ostala pred zaprtimi vrati. Šele dva dni pozneje se je izkazalo, da je obdolženi v stanovanju skrival truplo. Medtem ko je Sep dogodek obžaloval in dejal, da je bil izzvan zaradi žalitev, pa je ob dogajanju prisotna ženska sodišču povedala drugačno zgodbo o agresivnosti obtoženega, ki naj bi ji omejil gibanje.