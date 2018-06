Poročilo vključuje podatke iz 24 od skupno 29 indijskih zveznih držav in napoveduje, da bo kriza pomanjkanja vode v Indiji v prihodnjih letih »le še slabša«.

Med drugim napoveduje, da bi lahko do leta 2020 brez podtalnice ostalo 21 mest. To pa bo ogrozilo tudi preskrbo države s hrano, saj se kar 80 odstotkov vodnih virov nameni za kmetijstvo.

Poleg tega naj bi bila potreba po vodi zaradi nenehne rasti mest do leta 2030 dvakrat večja od njenih zalog. Zaradi nezadostnih vodnih virov pa naj bi se za šest odstotkov zmanjšal tudi bruto domači proizvod države.

Trenutno so zaradi pomanjkanja vode najbolj ogrožene zvezne države Uttar Pradesh in Haryana na severu Indije ter Bihar in Jharkhand na vzhodu države. To je še posebej alarmantno, saj tam živi skoraj polovica prebivalcev Indije, poleg tega pa tam pridelajo največ kmetijskih izdelkov, poroča britanski BBC.

V indijskih mestih je sicer preskrba z vodo poleti pogosto okrnjena, saj večina domov ni priključena na vodovod, ki bi gospodinjstvom zagotovil dostop do vode. Zelo ogroženo je tudi podeželje, kjer se prebivalci zaradi nerednih padavin ne morejo zanašati na podtalnico, poleg tega pa se ta v primeru nezadostnega ali poznega monsunskega obdobja nameni za kmetijstvo.

Večina Indijcev je tako odvisnih predvsem od zasebnih zalog vode ali vodnih cistern, ki jih je priskrbela vlada. V revnih indijskih soseskah je zato prizor ljudi, ki v dolgih vrstah čakajo na pitno vodo, pogost pojav.