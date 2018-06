Raziskovalec inteligence James Flynn je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja dokazal, da se povprečen IQ zvišuje – po njegovih ocenah za tri točke v desetletju. Njegova dognanja so sprožila pomisleke o tem, ali smo ljudje res vse pametnejši ali so nove generacije samo naučene bolje odgovarjati na testih inteligence. Vprašanje ostaja odprto, je pa brez dvoma jasno, da so dnevi višanja inteligenčnega količnika že za nami.

Kot pišejo na Science Alert, je analiza 730.000 testov inteligence, ki so jo opravili na Ragnar Frisch centru za ekonomska raziskovanja na Norveškem, pokazala, da je inteligenčni količnik naraščal do sredine sedemdesetih let, nato pa se je trend začel obračati. »Če predvidevamo, da so rezultati resnični, smo lahko precej zaskrbljeni,« je za The Times dejal psiholog Stuart Ritchie z univerze v Edinburghu, ki v raziskavi ni sodeloval.

Raziskovalci so analizirali teste inteligence, ki jih na Norveškem pred obveznim služenjem vojaškega roka opravijo 18- in 19-letniki. Preučili so 730.000 testov, ki so jih mladeniči, rojeni med letoma 1962 in 1990, opravljali med letoma 1970 in 2009. Izkazalo se je, da so se rezultati začeli slabšati po letu 1975. Podoben trend je pred leti opazil tudi raziskovalec Flynn, ki je analiziral inteligenčne teste britanskih najstnikov. »Izboljšali smo okolje za razvoj kognitivnih sposobnosti v času pred puberteto, česar pa ne moremo trditi za obdobje pubertete,« je tedaj dejal Flynn.