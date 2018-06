ATVP je do teh zaključkov prišla na podlagi zbranih pripomb na njen posvetovalni dokument iz začetka tega leta, v katerem je ugotavljala, da se je dejavnost prve ponudbe kriptožetonov javnosti (Initial Coin Offering, ICO) izjemno razmahnila ter pritegnila medijsko pozornost in pozornost regulatorjev finančnih trgov v Evropi in širše. Tudi v Sloveniji oz. iz Slovenije je bilo izvedenih kar nekaj postopkov ICO, prav tako pa se povečuje obseg sredstev zbranih prek ICO.

ICO v mnogih državah, vključno s Slovenijo, trenutno niso sistemsko regulirani in nadzorovani. Posledično vlagatelji v te sheme nimajo nobenih zagotovil, podobnih tistim, ki veljajo za prve ponudbe vrednostnih papirjev na reguliranih finančnih trgih, je agencija zapisala v danes objavljenih stališčih.

Poleg odsotnosti zakonodajne ureditve v dokumentu med tveganja, ki jih predstavlja prodaja kriptožetonov, uvršča še pomanjkanje verodostojnih informacij, visoko tveganje izgube vloženih sredstev ter nestanovitnost cen in nizko likvidnost.

Številni izzivi in odprta vprašanja Kot opozarja, so informacije, ki so v zvezi s tem na voljo vlagateljem, v večini primerov nerevidirane, nepopolne, neuravnotežene ali celo zavajajoče. Običajno je poudarek na potencialnih koristih, medtem ko so tveganja predstavljena samo na kratko. Dokumentacija je pogosto tehnična in običajnemu vlagatelju ni lahko razumljiva. Posledično vlagatelji ne morejo razumeti tveganj, ki jih prevzemajo, zato naložba pogosto ne ustreza njihovim potrebam. ICO so praviloma namenjeni financiranju projektov v njihovih zelo zgodnjih fazah, takšne naložbe pa imajo po svoji naravi veliko tveganje za neuspeh. Veliko izdanih žetonov tudi nima nobene notranje vrednosti, razen možnosti, da jih imetniki uporabljajo za dostop do storitve ali izdelka, ki naj bi ga razvil izdajatelj. Zaradi številnih novih izzivov in odprtih vprašanj, ki se pojavljajo ob uporabi novih načinov financiranja z žetoni, se zdi ATVP nujen celovit pristop zakonodajalca, ki naj v celoti uredi poslovanje z žetoni.