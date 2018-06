Šah je znal predstaviti poljudno, kot mojster svetovne šahovske federacije (Fide) pa tudi strokovno. Mojster kraljeve igre je postal na prvem Vidmarjevem memorialu v Ljubljani leta 1969. Že nekaj let prej (1962) je pomagal pri komentiranju mednarodnega šahovskega turnirja na Bledu in istega leta postal sodelavec športnega uredništva Radia Ljubljana.

Poročal je z desetih šahovskih olimpijad, radijski eter je obogatil tudi s poročanjem o tenisu. S svojim žarom ter odnosom do športa je ostal sodelavec Radia Slovenija tudi po upokojitvi in je v jeseni svojega življenja ostal prepoznaven glas šahovskih komentarjev na radiu in televiziji, so sklenili zapis na spletnih straneh rtvslo.si.