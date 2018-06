Izraelski obveščevalci menijo, da ne bo nobenih pravih sprememb v obnašanju vlade Severne Koreje, skupna izjava obeh voditeljev pa je šibkejša kot vsi dogovori, ki jih je Severna Koreja doslej podpisovala. Izraelci opozarjajo tudi, da je Trump dal veliko koncesijo z odpovedjo skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje, za kar je dobil le megleno obljubo o denuklearizaciji.

Poročilo sklepa, da se Kimovo obnašanje v bližnji prihodnosti zaradi vrha ne bo spremenilo, ker je dosegel številne cilje, ne da bi dal kaj pomembnega v zameno. »Ne glede na nasmehe na vrhu pa številni na Japonskem, v Južni Koreji in ZDA dvomijo v iskrenost namenov Severne Koreje. Naša ocena je, da bo pot do resničnih sprememb v obnašanju Severne Koreje, če se bo to sploh zgodilo, veliko daljša in počasnejša, kot to trdi Trump,« piše v poročilu, kot ga objavlja Axios.