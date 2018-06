Potem ko je španska zveza v torek potegnila radikalno potezo in z mesta selektorja odstavila zdaj že novega trenerja Reala Julena Lopeteguija, so se razmere v taboru nekdanjih evropskih in svetovnih prvakov zaostrile. Mediji poročajo o nesoglasjih in celo revoltu znotraj ekipe (Sergio Ramos in predsednik zveze Luis Rubiales naj bi se močno sprla), na križ pa ne pribijajo le Lopeteguija, temveč tudi predsednika kraljevega kluba Florentina Pereza. »Perez in Lopetegui sta izdala državo. Zaradi njune nezvestobe in sebičnosti je šlo vse k vragu,« so neprizanesljivi novinarji. Nehvaležna vloga začasnega selektorja je padla na pleča direktorja reprezentance Fernanda Hierra, ki bo v nastali situaciji skušal rešiti, kar se rešiti da. Ni dvoma, da je pretres v vrstah Španije voda na mlin njeni drevišnji tekmici Portugalski, ki se ji ponuja priložnost za izboljšanje negativne medsebojne statistike. Na 35 tekmah je proti sosedom zmagala le šestkrat.

Egipt – Urugvaj, danes ob 14. uri, sodnik: Kuipers (Niz) Obračun z nestrpnostjo pričakujejo v Egiptu. Ne le ker je to njihova prva tekma na SP po letu 1990, temveč tudi zaradi Mohameda Salaha. Nastop zvezdnika ostaja uganka, saj ni znano, ali bo po poškodbi rame nared za skupinski del tekmovanja. Igralcem selektorja Hectorja Cuperja je lahko v tolažbo, da Urugvaj uvodne tekme mundiala ni dobil vse od leta 1970. Verjetni postavi – Egipt: El Shenawy, Gabr, Hegazy, Fathi, Abdel Shafi, Hamed, El Neny, Trezeguet, Said, Sobhi, Mohsen, Urugvaj: Fernando, Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta, Cavani, Suarez.