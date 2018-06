Za kaj torej gre?

Ko sem bral Ridleyjev Genom, knjigo, ki je že nekaj mesecev pravi hit oziroma prodajna uspešnica, in sem se pogovarjal s sinom, ki bi rad delal doktorat s področja računalniške podpore pri raziskavah človeškega genoma, me je začela zanimati genetika kot znanost in njeni rezultati. Med genetiki pa so že dlje časa znanstveni hit raziskave o gibanju človeških skupin v preteklosti in formiranju tako imenovanih Y-haploskupin oziroma skupnosti, ki imajo različne genske kode. Od najstarejše, skupine I (edine, ki je nastala v Evropi, vsi pa bi radi bili Evr