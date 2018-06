Kako je to področje občutljivo, je pokazala tudi afera z Facebookom, ki je zlorabil podatke kar 78 milijonov uporabnikov, k sreči manjši del v področju EU. Najbolj delikatno je, da s pomočjo zlorabe teh podatkov lahko krojiš tudi volilne rezultate. Tako so s tem vplivali na rezultat referenduma o brexitu, indici pa so, da si je s tem pomagal tudi sedanji predsednik ZDA Donald Trump. Posledice teh rezultatov sedaj občuti ves planet.

Mene varstvo osebnih podatkov bega bolj zaradi drugega vzroka. Čedalje bolj se mi zdi, da gre bolj za zaščito takega ali drugačnega kriminala. Vsaka sumljiva zadeva je zapakirana v varstvo osebnih podatkov. Pošteni tega niti ne potrebujemo, zelo prav pa pride raznim barabam tako na politični strani ali predvsem v sferi kapitala. Tudi v prometu skušajo na tak način vplivati na obnašanje nekaterih. Tako recimo ne bi smeli uporabiti posnetka nekoga, ki divja s hitrostjo 200 kilometrov na uro, češ da bodo v ozadju posnetka tudi drugi vozniki, ki se jim bo bojda kršilo varstvo osebnih podatkov.

Strinjam se s tem, da ne more vsak uporabljati in zlorabljati podatkov drugih, vendar mora biti tudi pri tem uporabljena prava meja, kaj je dovoljeno in kaj ne. Zato je bilo naravnost bedasto določilo informacijskih pooblaščencev, da so se pri podpisovanju volilcev na sezname morali prekrivati podpisi drugih. Bedasto je tudi, da župani občin ne morejo priti do podatka, koliko občanov imajo.

To je še en dokaz, kako škodljiva je birokracija tako na evropski kot na državni in lokalni ravni. In pri nas še tako butaste odredbe EU jemljemo kot Sveto pismo in smo bolj papeški od papeža.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki