Kako pojmujem trajnostni turizem? Prijazno sobivanje z obiskovalci Bleda, ki so morda namenjeni preživeti tudi dopust v tem gorenjskem biseru in ki imajo dostojen odnos do našega kraja. Še nedavno je bilo tako. To, kar sedaj doživljamo občani, je pravzaprav okupacija: že zgrajeni apartmajski objekti, načrtovani apartmajski objekti, oddajanje lastnih stanovanj turistom, sami prebivajo v kleti…

Turizem naj bi bila dejavnost, ki zagotavlja eksistenco tistim, ki jim je to edina dejavnost. Nedopustno se mi zdi, da imajo možnost oddajanja in gradnje apartmajskih objektov ljudje, ki niso niti občani Bleda, da lahko turistične kapacitete oddajajo osebe, ki jim turizem ni osnovna dejavnost, le zagotavljanje boljšega, bogatejšega ekonomskega stanja.

Nisem prepričana, da stanje, kakršno je in kakršno se nam obeta, poslanka (mimogrede: Eva Štravs Podlogar je Blejka) pozna ali pa je geslo le prazna predvolilna obljuba. Se je kdaj sprehodila po poteh, ki zaradi lokacije ponujajo oddih in sprostitev? Ker te poti vodijo do objektov, ki oddajajo sobe ali apartmaje, so ob njih nastlani najrazličnejši odpadki: pločevinke, plastenke, ovitki cigaret, naj ne naštevam dalje. Teh odpadkov se nabere v tednu za kar zajetno vrečo (čistilec je moj mož). Neobičajne niso »potičke« in potice pasjih iztrebkov; ko lastnika vprašaš, ali je že slišal za vrečko za iztrebke, izpadeš zatežen – pasji lastniki so tako imenovani vikendaši.

Naj bi bil to trajnostni turizem? Ni. In tudi ne bo, ker državne in občinske institucije, ki pokrivajo okolje in prostor, niso usmerjene v trajnostni turizem. Res je krasno, da Lonely Planet priporoča Bled kot kraj, vreden obiska. Seveda je pohvala razveselila marsikatero srce. In kaj je rezultat tega vabila (sama po sebi se ponuja vzporednica vabila Angele Merkel ob nekem drugem, zelo perečem dogajanju)? Bled se duši v avtomobilski pločevini in gostih, med katerimi je veliko neotesancev (odvržene smeti na travnike, ki jih kosijo za krmo živali), grozi ekološka bomba (za kritično se je pokazalo že stanje v Bohinju), za enormno količino smeti so precej »zaslužni« turisti. Poučen in zgovoren je pogled na tako imenovane ekološke otoke, ki jih pridno polnijo vikendaši (pridevnik uporabljajo sosedje teh otokov, sama le povzemam njihovo poimenovanje), kupe v zabojnikih in čez ter kupe vreč ob zabojnikih. Ali plačujejo za odvoz odpadkov? Dvomim.

Resnici na ljubo se občinska uprava zelo trudi za lep videz kraja in to ji tudi uspeva (to je pohvala in ne še eno vabilo, raje verjemite na besedo ali pa obisk preložite v neturistično sezono, prosim). Vendar prevelika množica obiskovalcev (za opomin: Dubrovnik, Benetke, Barcelona…) ne more biti dolgoročno sprejemljiva. Posledice se že danes nakazujejo, pravzaprav so že vidne. Nisem še omenila neznosnega hrupa ob večernih in tudi nočnih urah pa svetlobnega onesnaževanja – koga to ne bi motilo?

Naj ostane oziroma spet postane Bled, kot ga opisuje naš največji in meni ljub pesnik v Krstu pri Savici:

Dežela kranjskanima lepš’ga krajako je z okolšno ta, podoba raja!

Cecilija Rekar, Bled