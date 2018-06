Največja opozicijska stranka SDP je poskusila ovirati sprejetje zakona z vložitvijo rekordnih 360 amandmajev, ki jih je saborska večina danes zavračala kot po tekočem traku. Pred glasovanjem je večina opozicijskih poslancev zapustila sejno sobo.

Z novim zakonom, ki so ga obravnavali po nujnem postopku, se urejajo premoženjsko-pravne odnose na lokaciji LNG terminala, izdajanje koncesijskih dovoljenj in koncesijskih nadomestil, določajo pa tudi nadomestila za varnost oskrbe.

V SDP so nasprotovali nujnosti postopka sprejetja zakona, ki je v hrvaški javnosti povzročil veliko protislovij. Danes so povedali, da načrtih o izgradnji plavajočega LNG v Omišlju na otoku Krku nasprotujejo tudi člani strank iz vladne koalicije, ki so poslanci in svetniki v regionalni in lokalni samoupravi v Primorsko-goranski županiji in na otoku Krku.

Opozicija ocenjuje, da vlada vztraja pri projektu, ki bo prinašal izgube, ki jih bodo morali plačati državljani. Med drugim sprašujejo, ali bo vlada z zakonom ugodila določenim interesnim skupinam, ki bodo lahko zaslužile z denarjem iz državnega proračuna.