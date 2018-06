Stoletje in pol po prvi mednarodni merski konferenci, ki je leta 1875 potekala v Parizu, se bo do maja prihodnje leto pomembno spremenila definicija štirih merskih enot, veljavnih po vsem svetu: kilograma (masa), ampera (električni tok), kelvina (temperatura) in mola (množina snovi). Enote ne bodo več določene z materializirano mero – artefaktom, kakršen je tako imenovani prakilogram, ki ga hranijo v Parizu, temveč bodo vse definirane s pomočjo naravnih konstant, ki so enake povsod v vesolju.

