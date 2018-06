Ko se je Kim Jong Un pred malo več kot mesecem dni srečal z južnokorejskim predsednikom Moon Jae Inom, je severnokorejski predsednik svojemu kolegu prinesel hladne rezance. Tedaj je dejal, da je preverjal novice in ugotovil, da ljudje veliko pišejo in govorijo o hrani, zato se je odločil, da bo iz Pjongjanga južnokorejskemu predsedniku prinesel slavne hladne rezance, da bi v njih užival. Še isti dan so v Seulu najbolj priljubljeno kosilo postali prav hladni rezanci raengmjun, kot jim rečejo. To so ajdovi rezanci, postreženi s hladno mesno juho in kimčijem. Na spletu so se Južni Korejci spraševali, ali imajo seulski rezanci enak okus kot pjongjanški, pred restavracijami, ki jih strežejo, pa so nastale dolge vrste ljudi.

Ko sta se ta teden srečala Donald Trump in Kim Jong Un, slednji v žepu ni imel hladnih rezancev, prvi pa ne hamburgerja. Čeprav ne gre dvomiti, da bi se ta politika najbolj zabavala, če bi ju posadili za mizo, obloženo s hitro hrano. Na njuno žalost ju niso. Singapurski gostitelji so se odločili, da jima bodo postregli zares izbrano korejsko, kitajsko in malezijsko hrano. Mednjo je bila na jedilnem listu tudi korejska jed oiseon, z govejim mesom nadevana kumara, ki sodi v tako imenovano korejsko kraljevo kulinariko, saj so jo izumili v času dinastije Joseon kot jed na kraljevih banketih. Korejci so se na spletu spraševali, kje bi to jed lahko pokusili, saj so o njej veliko slišali, nikoli pa je še niso jedli.