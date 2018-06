Stari časi se zdaj vračajo, a trendovsko zdravi, če že ne zdravi, pa vsaj brez sladkorja in s čim manj kalorij. Na facebooku je te dni med spletno publiko završalo zaradi sladoleda v kornetu, ki močno spominja na starega znanca, le da naj ta ne bi redil. Kot prvi so ga ponudili v zagrebški slaščičarni Butik torta, odličen naj bi bil za športnike, diabetike in vegetarijance. Izmislil si ga je 33-letni Mario Vujinović, ki ga namerava patentirati, recepta pa, logično, ne razkriva. Pravi samo, da sto gramov sladoleda vsebuje 145 kalorij in da nima niti grama sladkorja. Prav tako v njem ni glutena in umetnih barvil, emulgatorjev in konzervansov, njegov glikemični indeks pa je 7, kar je precej manj od številke 60, okoli katere se vrti glikemični indeks drugih sladoledov. Temelji na sirotki, ki jo organizem zlahka prebavlja, ena porcija pa vsebuje 17,4 grama proteinov iz sirotke, od 1,25 do 1,98 grama maščob, 0,19 grama soli, 3 grame laktoze in 16,9 grama ogljikovih hidratov naravnega izvora. »To je pravi mali obrok, ki vas bo zasitil za nekaj časa, hkrati pa ne boste občutili teže v želodcu,« ga je reklamiral Mario, ki ponuja okuse vaniljo, čokolado in kombinacijo obeh, en s sladoledom napolnjen kornet pa stane dva evra.