Na zatožni klopi se je skupno znašlo 14 oseb, preostalo deseterico je sodišče obsodilo na zaporne kazni od treh do 13 let.

Enainsedemdeset beguncev, med njimi tudi otroke, so mrtve našli v tovornjaku hladilniku avgusta 2015 na avtocesti na avstrijskem Gradiščanskem. Kot je ugotovila preiskava, so se v hladilniku zadušili že na madžarski strani. V vozilu so bili begunci iz Sirije, Iraka in Afganistana.

Štirje glavni obtoženci so vodje skupine tihotapcev ljudi. Gre za afganistanskega državljana in tri Bolgare. Del zaporne kazni naj bi odslužili v strogih pogojih. Med deseterico obsojenih so med drugim tisti, ki so bili zadolženi za nakup vozil in novačenje voznikov.