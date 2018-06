Zadel in Ni sta sporazum podpisala v okviru mednarodne konference Maritime silk road port international cooperation forum, ki se je danes zaključila v Ningboju. Cilj je povečati število ladijskih povezav in posledično okrepiti blagovno menjavo med Kitajsko ter državami srednje in vzhodne Evrope, ki večji del svoje prekomorske trgovinske menjave opravijo prek Luke Koper, so sporočili iz slednje.

Koprsko pristanišče je s tem tudi uradno postalo del pobude za gospodarski pas oziroma vzpostavitev t. i. nove svilne poti 21. stoletja. Podpisa se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben, ki je bil eden od osrednjih govornikov na konferenci.

Blagovna menjava med podpisniki sporazuma je lani presegla dva milijona ton pretovora, pri čemer v Luki Koper posebej izpostavljajo uravnoteženost uvoza in izvoza, saj je to po njihovih besedah dobra podlaga za nadaljnjo krepitev sodelovanja. V sporazumu je med drugim velik poudarek na sodelovanju pri vzpostavitvi intermodalnih povezav, saj mora tovor, ko enkrat prispe z ladjo, v najkrajšem možnem času priti do končnega kupca.