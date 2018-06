V BiH aretirali Zdravka Mamića

Pripadniki policije BiH so danes v Međugorju prijeli svetovalca zagrebškega nogometnega kluba Dinamo Zdravka Mamića na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je v torek razpisala Hrvaška, poročajo hrvaški in bosanski mediji. Mamić je bil nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi finančnih malverzacij v Dinamu, a je pobegnil v BiH.