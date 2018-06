Političarka in vodja parlamentarnega odbora za družine, ženske in otroke Tamara Pletnjova je sporne izjave podala med pogovorom na radijski postaji Govorit Moskva. Dejala je, da naj se Rusinje raje izogibajo spolnim odnosom z ne-belimi moškimi, saj obstaja možnost, da zanosijo in postanejo matere samohranilke otrokom mešane rase. Dejala je, da se tudi zveze, v katerih se ženske poročijo s tujci, pogosto končajo slabo. Ženske ostanejo ujete v tujini ali v Rusiji in se ne morejo ponovno združiti s svojimi otroci.

Odgovore, ki so dvignili veliko prahu, je podala na vprašanje o t. i. »olimpijskih otrocih« – terminu, ki se je vzpostavil po poletnih olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980. To je bil čas, ko kontracepcija ženskam v Rusiji še ni bila širše dostopna. Termin so uporabljali za opisovanje otrok temnejše polti, ki so bili spočeti na mednarodnem dogodku med Rusinjami in moškimi iz afriških, latinsko-ameriških in azijskih držav. Mnogi izmed teh otrok so bili namreč v Rusiji zares deležni diskriminacije, zaradi njihove polti.