30-letni moški je vozilo ustavil na Jenkovi ulici v Kopru, kjer so kriminalisti izvedli identifikacijski postopek in ga zaradi varne privedbe v zapor tudi vklenili. Koprčan si je nato s silo telesa snel lisice z ene roke in z njimi udaril kriminalista v glavo, nato pa skušal zbežati. Kriminalisti so ga po nekaj metrih prijeli, obvladali in ponovno vklenili. V tem času je kriminaliste obstopila skupina več oseb, ki so z nedostojnim vedenjem in vpitjem skušali odvrniti kriminaliste od izvedbe uradnega dejanja.

Na kraj prijetja je takoj prispelo še več policijskih patrulj, zato se je večji del skupine oseb razbežal, nekaj od njih pa je bilo identificiranih. V nadaljevanju bodo ugotavljali njihovo vlogo ter odgovornost za storitev kaznivega dejanja oziroma prekrška.

30-letni Koprčan je osumljen kaznivega dejanja, za katerega je predvidena kazen zapora od enega do petih let. V postopku so ugotovili še, da je Koprčan vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu policisti zasegli osebno vozilo. V postopku sta bila zaradi napada lažje poškodovana dva kriminalista, katerima je bila nudena zdravniška pomoč v koprskem zdravstvenem domu.