Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, je državljanu BiH med spanjem nekdo potrkal na vrata vozila in ga zbudil. Predstavil se mu je kot policist in ga opozoril, da mu manjka zadnja registrska tablica. Medtem je drugi pokazal, da je njegova registrska tablica 50 metrov za vozilom. Ko je šel po njo, sta mu neznanca iz vozila ukradla torbico z dokumenti in 550 evri gotovine.

Tatvino je opazil, ko se je peljal proti Kopru. Ustavil se je na odstavnem pasu, takrat pa je mimo njega pripeljal moder osebni avto znamke Volkswagen, iz katerega mu je nekdo skozi okno vrgel torbico z dokumenti, vendar brez denarja, so še pojasnili na policiji.