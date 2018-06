Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, sta v sredo pozno popoldne v Tržiču na križišču zaradi neupoštevanja pravil o prednosti trčila dva avtomobila. Nastala je le materialna škoda na vozilih in sam dogodek ne bi posebej izstopal, če se v obravnavo prometne nesreče ne bi vmešal naključni občan.

»Občan je z nedostojnim vedenjem proti policistom iz ljubega miru na kraju začel kršiti javni red,« je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos. Tržičan sprva tudi ni upošteval ukrepov policistov, umiril pa se je šele po stopnjevanju teh ukrepov. Policisti so zaradi več kršitev proti njemu uvedli prekrškovni postopek.

V Kranju pa so policisti po dogodku v Tržiču obravnavali prijavo domnevno povzročene poškodbe moškemu na javnem kraju. Moški je v intervenciji policistov in pri nudenju prve pomoči želel fizično obračunati z zdravstvenim delavcem. Dejanje mu je preprečil policist z uporabo prisilnih sredstev. Kršitelj je ravnanja pod vplivom alkohola stopnjeval do te mere, da so zanj odredili tudi pridržanje. Proti kršitelju policisti vodijo prekrškovni postopek, o dogodkih pred intervencijo pa še zbirajo obvestila.