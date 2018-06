Potem ko je Todorić pet milijonov evrov nakazal na račun Agrokorjevega podjetja s sedežem v Švici, se je s sinom Antejem odpravil v Gradec v Avstriji. Tam ju je čakalo luksuzno letalo, s katerim sta poletela proti Zürichu. V tamkajšnji banki UBS je nato Todorić pet milijonov evrov nakazal na račun v Dubaju, poročajo danes hrvaški časniki v lasti avstrijske skupine Styria.

Proti Ivici Todoriću se je tako odprla nova smer preiskave o črpanju denarja iz koncerna. Denar v Dubaju pa lahko pojasni, kako Todorić uspeva preživeti v elitni soseski v Londonu, plačati drage odvetnike in se izogibati izročitvi na Hrvaško, medtem ko so njegovi računi in premoženje blokirani, danes poroča Večernji list.

Zagrebški tednik Express medtem dodaja, da denar v Dubaju ni edina sumljiva transakcija, ko jo je opravil Todorić, medtem ko sta bila celotna hrvaško gospodarstvo in javnost v strahu zaradi grožnje propada Agrokorja.

Express ob tem spominja, da je največja upnica Agrokorja, ruska Sberbank, v začetku marca lani odobrila dodatnih 100 milijonov evrov posojil Agrokorju. Ob tem so ruski bankirji po Expressovih navedbah vztrajali, da bi denar neposredno nakazali dobaviteljem koncerna, Todorić pa jim je poslal seznam dobaviteljev.

Potem ko je Sberbank nakazala 75 milijonov evrov dobaviteljem, so ti, v skladu z dogovorom s Todorićem, polovico denarja vrnili v Agrokor. Todorić je nato v Švico nakazal še 1,5 milijona evrov, s čimer je plačal dva obroka posojila, piše Express. Ta pojasnjuje še, da imajo preiskovalci Todorićev račun v Švici pod drobnogledom, ker sumijo, da je med letoma 2007 in 2014 prek njega črpal denar iz Agrokorja in ga uporabljal za zasebne namene.