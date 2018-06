Slovenija je po bolečem spodrsljaju z vzhodno sosedo ogrozila tudi svoj dolgoročni cilj. Nastop na poletnih olimpijskih igrah leta 2020 je zanjo resda še vedno možen, a pot do dežele vzhajajočega sonca bo veliko bolj trnova in zahtevnejša, saj jo bo morala doseči prek evropskega prvenstva, ki bo čez poldrugo leto na Norveškem, Švedskem in v Avstriji. Na zaključnem turnirju stare celine 2020 si bo mesto v Tokiu zagotovo izboril evropski prvak, sprostilo pa se bo morda še eno mesto, odvisno od razpleta na svetovnem prvenstvu prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji.

Prvi mož Rokometne zveze Slovenije (RZS) Franjo Bobinac navkljub grenki izkušnji z Madžarsko v celoti podpira selektorja Veselina Vujovića, ki je na dan tekme v Veszpremu prekinil sodelovanje s Koprom 2013, v medijih pa je zaokrožila informacija, da bo prevzel poljsko Wislo iz Plocka.

»Vujović ostaja selektor. Gremo naprej, vrnili se bomo še močnejši,« je v zvezi s tem dejal Bobinac. »Naše rokometne delnice bodo po neuvrstitvi na svetovno prvenstvo gotovo padle, saj bomo ostali brez enega velikega tekmovanja. Na žalost nimamo velikega vpliva v rokometnem svetu, kot ga imata denimo Nemčija ali Norveška, da bi v tem primeru dobili posebno povabilo za nastop na zaključnem turnirju,« pa je po spodletelem kvalifikacijskem ciklusu z vzhodnimi sosedi dejal eden najbolj izkušenih v slovenski vrsti Jure Dolenec.

»Za razliko od nekaterih mojih reprezentančnih soigralcev sem že doživel spodrsljaje v kvalifikacijah, po njih pa smo se vselej pobrali in bili še močnejši ter nenazadnje osvojili bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v Franciji. Upam in verjamem, da se bomo iz te grenke izkušnje kaj naučili. Cilj tega rokometnega rodu je še vedno medalja v Tokiu, pot do nje pa se za nas še ni končala in jo lahko dosežemo prek EP. Treba bo še naprej kakovostno delati, zaradi enega slabega dneva v Kopru nismo postali slaba reprezentanca. Ob tem se moramo zavedati, da smo na odločilni tekmi nastopili brez Mateja Gabra, ki je najbolj pomemben člen v naši obrambi. V tej reprezentanci so velike rezerve, lahko smo veliko boljši. Prepričan sem, da bomo v prihodnosti napredovali in izpolnili cilje, le pot do njih bo veliko zahtevnejša,« je na koncu dejal desni zunanji igralec slovenske izbrane vrste in član slovite Barcelone.

V mestu, ki je le streljaj oddaljeno od Blatnega jezera, se je končala kontinuiteta slovenskih nastopov na velikih tekmovanjih, Slovenci so pod vodstvom črnogorskega strokovnjaka Vujovića dosegli nekaj izjemnih uspehov. Po dokaj klavrnem premiernem nastopu na evropskem prvenstvu na Poljskem 2016 se je slovenska vrsta nato prek dodatnih kvalifikacij na Švedskem prebila na poletne olimpijske igre v Rio de Janeiru, kjer je nato izgubila četrtfinalno tekmo proti kasnejši zmagovalki Danski, najgloblji pečat pa nato pustila v Franciji 2017, ko je prvič v svoji zgodovini osvojila odličje na svetovnem prvenstvu.