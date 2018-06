Iz Pekinga so po torkovem zgodovinskem vrhu ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una nakazali, da bi Varnostni svet ZN lahko razmislil o ublažitvi sankcij, če bi Pjongjang izpolnil svoje obveznosti.

Pompeo je po pogovorih z Wangom povedal, da je Kitajska potrdila, da bo še naprej spoštovala resolucije Varnostnega sveta ZN. Te resolucije po njegovih besedah vsebujejo »mehanizme za ublažitev in dogovorili smo se, da bomo ob primernem času razmislili o tem«.

Ob tem je sicer dodal, da »smo dali zelo jasno vedeti, da bo Severna Koreja gospodarsko pomoč dobila samo, če se bo popolno denuklearizirala«.

Kitajska je glavna zaveznica in najpomembnejša gospodarska partnerka režima v Pjongjangu, a podpira sankcije ZN.

Wang je poudaril, da je Kitajska trdno zavezana denuklearizaciji Korejskega polotoka, da pa je treba nasloviti legitimne skrbi Severne Koreje. Potrdil je še, da je Kitajska pripravljena igrati konstruktivno vlogo v tem procesu.

Podobno je Pompeo poudaril že zjutraj v Seulu

Sankcije proti Severni Koreji ne bodo odpravljene, dokler ne bo prišlo do denuklearizacije, »ki bo popolna, preverljiva in nepovratna«, je v Seulu, kjer se je sestal z južnokorejskim predsednikom Moon Jae Inom, izjavil Pompeo. Pjongjang razume, da mora biti proces denuklearizacije hiter in mora temeljiti na pogojih in biti postopen, je izjavil Pompeo po teh pogovorih. »Mislim, da Kim Jong Un razume, da se mudi, da moramo to storiti hitro,« je dodal.