Že pred tekmo ob Blatnem jezeru sta tako trener Veselin Vujović kot klub Koper 2013 še uradno potrdila, da sta po eni sezoni sporazumno prekinila sodelovanje. Črnogorec je to javno povedal že ob torkovem prihodu z reprezentanco v Veszprem, sočasno pa priznal, da je v zelo resnih pogajanjih s poljsko Wislo iz Plocka. Pogovori so v sklepni fazi, 57-letni Črnogorec pa je Wisli postavil tudi pogoj, da bo lahko kljub trenerskemu delu v Plocku ostal tudi selektor Slovenije. Poljaki so to takoj sprejeli, v novem klubu pa bo treniral tudi dva Slovenca in reprezentanta, zdajšnjemu članu Wisle Igorju Žabiću se bo namreč v novi sezoni pridružil še Žiga Mlakar.

»Taktika? Podelam se nanjo. Jaz lahko pripravim vrhunsko taktiko, a če moji fantje ne bodo pokazali srčnosti, strasti, predanosti in boja do zadnjega diha in zadnje kaplje krvi, je vse drugo zaman. Če ne bo šlo drugače, je možen tudi incident. V Kopru so na tleh ležali le Slovenci, v Veszpremu bodo tudi Madžari. Rajši imam, da umremo na igrišču, kakor da z njega odidemo s sklonjenimi glavami,« je v enem izmed svojih motivacijskih govorov, začinjenih tudi s kletvicami, pred tekmo pojasnjeval Veselin Vujović. Včerajšnji boj za vozovnico za SP 2019 si je med več kot 5500 gledalci – vstopnice od sedem do 25 evrov – ogledal tudi predsednik madžarske vlade Viktor Orban, na tekmo pa je povabil še predsednika Mednarodne rokometne zveze, Egipčana Hasana Mustafo.

Po štirih zaporednih začetnih izenačenjih (od 1:1 do 4:4) so si Madžari prvo prednost za tri gole priigrali pri izidu 7:4 v 15. minuti, zadnja takšna razlika v prvem polčasu pa je bila pri 11:8. Toda v končnici pred odhodom na odmor so Slovenci znova vzpostavili rezultatsko ravnotežje (11:11), potem ko so zapored uspešno izkoristili vse tri sedemmetrovke. Takoj na začetku drugega dela so si priigrali prvo vodstvo na tekmi (13:12), v nadaljevanju pa naskok Madžarov s 17:15 v slabih petih minutah s štirimi zaporednimi goli spremenili v vodstvo z 19:17 in v Veszpremu je zadišalo po SP. Madžari so padali v igri, igrali na dolge napade, Slovenci pa so se dvigali. V 57. minuti je Marko Bezjak zadel za premiernih plus tri (24:21), na začetku zadnje pa Borut Mačkovšek za prvo vodstvo za štiri (26:22). A zaradi večjega števila doseženih golov v gosteh (v Kopru je bilo 29:24 za Madžare) bi Slovenci morali slaviti kar za šest, kar pa je bilo v manj kot minuti nemogoče, zato je bila včerajšnja zmaga v Veszpremu zgolj pirova in zelo grenka.

Slovenci bodo morali prvič, odkar jih vodi Vujović, izpustiti veliko tekmovanje. Na igrišču se je po tekmi še dolgo jezil na sodnika in delegata: »Mi smo izgubili vse možnosti za preboj na SP po odločitvi o zamenjavi čeških sodnikov s slovaškima. Vsi so lahko videli porazno slabo sojenje v zadnjih petih minutah. Takšnega sojenja, kot so ga imeli Madžari, mi nikoli ne bomo imeli. Vseeno jim moram čestitati za preboj na SP, ki smo ga mi zapravili v Kopru. Razlog za slabo predstavo na prvi tekmi mi še vedno ni znan. Izjemno žal mi je, da je ta sijajen rod ostal brez velikega tekmovanja. Naredili smo določen proces, nabor mladih igralcev in vzpostavili pravo kemijo znotraj moštva, žal pa to ni bilo dovolj.« Borut Mačkovšek je k včerajšnji zmagi prispeval šest golov: »V drugem polčasu smo pokazali pravi obraz, čeprav smo v odločilnih trenutkih skoraj vedno naredili kakšno napako ali neumnost. Madžari, ki so jim v zadnji četrtini tekme očitno pojenjale moči, so zato v napadu igrali po minuto, minuto in pol, vendar sodnika tega nista sankcionirala. Zelo hudo je ostati brez velikega tekmovanja, toda zapravili smo ga na prvi tekmi v Kopru.«